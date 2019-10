Sarri sicuro: «Possiamo giocarcela alla pari con le inglesi» – VIDEO

Sarri: «Possiamo giocare alla pari delle inglesi». Le parole del tecnico della Juventus dopo la vittoria con la Lokomotiv

Maurizio Sarri in conferenza stampa è apparso piuttosto sicuro sulle reali possibilità di giocarsela alla pari con le squadre inglesi per la vittoria della Champions. Queste le sue parole.

Le sue parole: «Credo che ce la possiamo giocare alla pari pur avendo un handicap col calcio inglese in questo momento. Lo è dal punto di vista economico, la loro forza globale è di introiti che sfiorano quattro volte quelli della Serie A, ne beneficiano tutti i club. Riusciamo a ridurlo, dal punto di vista delle professionalità siamo avanti ma ridurlo fino ad azzerarlo ora non è semplice. Non so se riusciremo come movimento calcistico ad essere competitivi in Europa ma mi sembra ci sia un’aria nuova nel calcio italiano, vedi squadre che anche sul 3-0 continuano a giocare».