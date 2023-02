Sassuolo Atalanta, dove vedere il match streaming live oggi e diretta tv Serie A

Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Sassuolo e Atalanta. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà al Mapei Stadium

Dall’alto in basso, ma avente le stesse motivazioni per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali: il raggiungimento di un contesto più tranquillo parlando del Sassuolo; la continuità di un’Atalanta che vuole riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Sassuolo Atalanta, che si svolgerà sabato alle 20:45 al Mapei Stadium, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN e Sky: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).