Sassuolo, Berardi: «A Modena sto bene, ma ora soffrirei meno il cambiamento»

Domenica Berardi, attaccante del Sassuolo, in una intervista a Chi spaventa i tifosi neroverdi su un un suo possibile addio.

LE PAROLE – «Se mi sento pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare qui, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città».