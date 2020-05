Sassuolo, Boga: come l’ivoriano caratterizza il gioco neroverde

Boga ha numeri elevatissimi nel dribbling. Grazie a lui, i neroverdi sono la squadra che provano più volte a saltare l’uomo

Si parla molto in questi giorni del futuro di Boga, dopo che il Chelsea ha fatto sapere di non volerlo riscattare. L’ivoriano ha qualità incredibili nel dribbling, è per distacco il calciatore che in Serie A ne ha vinti di più. Ben 106 fino a questo momento (il secondo, Castrovilli, ne ha fatti 76).

Boga rende il Sassuolo la squadra che in Serie A provano più dribbling. I neroverdi tentano 13.3 dribbling a partita, circa 0.5 in più del Torino al secondo posto.