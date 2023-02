Sassuolo, Carnevali: «Fermare il Napoli è un’impresa. I piani sono chiari»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli: le dichiarazioni

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima del match con il Napoli.

COME FERMARE IL NAPOLI – «E’ un’impresa, è la squadra che ha tutte le chance per vincere lo Scudetto, serve fare qualcosa di speciale».

BERARDI – «Io credo che in una partita come stasera dobbiamo dare tutto il massimo, deve prevalere il gioco di squadra e non del singolo, serve il miglior risultato possibile».

VALORIZZARE I GIOIELLI – «Per noi è il nostro modo di lavorare, dobbiamo far si che la squadra renda al massimo, dobbiamo continuare con questo progetto».