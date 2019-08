Sassuolo in cerca di colpi sul mercato: De Zerbi chiede rinforzi

De Zerbi chiede insistentemente rinforzi sul mercato. Il tecnico vuole poter competere con le concorrenti e servono innesti

«Non siamo completi, abbiamo bisogno di 3-4 giocatori» ha dichiarato De Zerbi alla vigilia della sfida di Coppa Italia con lo Spezia. Un messaggio chiaro del tecnico neroverde, che vuole rinforzi sul mercato per competere con le concorrenti, che si sono rinforzate e hanno alzato l’asticella (come Genoa, Cagliari, Fiorentina…).

Come spiega il Corriere dello Sport, bisogna cedere Babacar, sul quale ci sono piste turche come Besiktas e Fenerbahce, per poi rinforzare la squadra con nuovi acquisti. Servono un centrale, un esterno basso e un attaccante.