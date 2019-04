Sassuolo-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Sassuolo-Chievo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i neroverdi di Roberto De Zerbi ricevono la squadra guidata da Domenico Di Carlo. Sassuolo in quattordicesima posizione di classifica con 32 punti e reduce dalla sconfitta di Bologna; Chievo ultimo (11) e proveniente dalla sconfitta interna contro il Cagliari. Nella sfida d’andata, vittoria neroverde al ‘Bentegodi’ per 2 a 0 con le reti di Di Francesco e Giaccherini. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Sassuolo alla ricerca di una vittoria che manca da otto turni contro un Chievo ormai condannato alla Serie B. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 4′ pt Demiral porta in vantaggio i padroni di casa! Lirola crossa bene per il centrale, che svetta di testa anticipando tutti!

Al 45′ pt è ancora Demiral a segnare! Il turco trova la doppietta cogliendo un ottimo cross e incrociando sul secondo palo!

Al 2′ st Locatelli segna il gol del 3-0! Lirola spinge sulla destra e manda in tilt la difesa clivense, poi serve il centrocampista che nel cuore dell’area di rigore conclude a porta sguarnita!

Al 12′ Berardi sigla il poker neroverde! Azione prolungata con Babacar che imbecca il compagno: il piazzato del numero 25 è imprendibile!