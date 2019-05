Sassuolo, De Zerbi: «De Rossi mi ha fatto un grande complimento»

Roberto De Zerbi ha svelato un retroscena dopo la gara con la Roma. Ecco le parole dell’allenatore della Roma

Il Sassuolo ha onorato l’impegno con la Roma. A fine partita Daniele De Rossi ha abbracciato Roberto De Zerbi. Come svelato dall’allenatore, il centrocampista ha fatto i complimenti al tecnico neroverde.

Ecco le parole del tecnico: «Lui mi ha fatto i complimenti, dicendomi di aver visto i miei giocatori divertirsi. Per me è il miglior complimento. Mi dispiace per la sua situazione. Io ho un De Rossi in squadra, ovvero Magnanelli. Alcuni giocatori sono diversi da altri, alcune bandiere vanno rispettate e devono decidere loro quando smettere».