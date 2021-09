Sassuolo, Dionisi: «Non meritavamo di perdere. Ringrazio Mourinho»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match perso contro la Roma: le dichiarazioni

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match perso contro la Roma. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

MOURINHO – «Lo ringrazio, porto a casa una grande prestazione e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Mourinho è stato disponibile, prima della partita mi ha ringraziato. Ha fatto mille panchine, e che panchine… Però a me resta il rammarico perché sul campo avremmo meritato di più. È stata una bella partita giocata bene da entrambe le squadre».

STRATEGIA – «Ci adeguiamo alla partita che è in corso e agli spazi che l’avversario ci concede. Oggi avevamo la qualità per giocare bene e mettere in difficoltà la Roma, purtroppo non abbiamo sfruttato ogni occasione. Sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi. Noi abbiamo giocato la nostra partita. Gol annullato a Scamacca? Decisione giusta».

BERARDI – «È un giocatore determinante e anche oggi lo ha dimostrato. Forse dobbiamo dargli più palloni che gli permettano di andare all’uno contro uno».

RASPADORI – «Avrebbe potuto giocare ancora un pochino, ma mi sembrava assurdo rischiarlo. Non ha nulla di preoccupante».