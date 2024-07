Sassuolo, Grosso: «Stiamo RICOSTRUENDO un progetto, le BASI che abbiamo sono QUESTE»

Le parole di Fabio Grosso, nuovo tecnico del Sassuolo, sugli obiettivi del club neroverde. Tutti i dettagli

Fabio Grosso ha parlato dal ritiro del Sassuolo degli obiettivi del club neroverde.

PAROLE – «Le scelte per il momento sono relative. Abbiamo tantissimi ragazzi, troppi, e dobbiamo essere bravi a capire su chi puntare, capire i ragazzi che hanno la voglia e l’entusiasmo per affrontare questo campionato e su cui puntare, per affrontare questo campionato dove ci affronteranno per batterci e dove noi vogliamo affrontare tutti per provare a vincere. Quelle sono le fondamenta sulle quali si possono poggiare tutte le altre cose. Dobbiamo ricostruire e creare il nuovo spirito di squadra, mi auguro di poterlo fare il prima possibile perché il campionato si avvicina, abbiamo provato a farlo al meglio con tutti i ragazzi e ora proveremo a capire quale sarà il gruppo che si presenterà ai nastri di partenza».