Sassuolo Lecce, Gotti: «Atteggiamento umile e di unione»

L’allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha parlato del successo rimediato sul campo del Sassuolo con un netto tre a zero

Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha analizzato la partita contro il Sassuolo vinta 3-0. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Credo che abbiamo dato una dimostrazione bella di gruppo: chi c’è stato, al di là delle assenze, ha dato il proprio contributo. Una partita come quella di oggi, in cui giocano anche ragazzi che fin qui avevano avuto poco minutaggio, è un tonico bello per un allenatore»

KRSTOVIC-PICCOLI – «Io ho cercato di mettere alcune delle mie idee, due attaccanti con queste caratteristiche per me possono giocare insieme. Forse hanno vissuto un percorso da antagonisti e invece si ritrovano a cooperare: questo ha fatto scoccare la scintilla in loro»

DORGU – «Toglierlo è quasi un insulto al calcio, ma aveva lamentato un po’ di stanchezza. Sta facendo molto bene, il gol del 2-0 per un allenatore è bellissimo, lui entra nel campo e va concludere l’azione. Ha ampi margini di miglioramento, è destinato a palcoscenici di un certo tipo»

DETTAGLI – «È bello e mi preme sottolineare che questo atteggiamento di unione e umiltà ha accompagnato questa squadra da inizio campionato. E sono componenti che danno valore al nostro percorso»

VITTORIA – «Molto più sereno e contento. Noi dobbiamo fare in modo di occuparci solo del nostro percorso, senza guardare i risultati delle altre e provando a migliorarci in questo rush finale»

GENDREY – «Mi dicono solo stanchezza»