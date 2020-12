Sassuolo, Magnanelli: «Locatelli alla Juventus? Vi svelo il suo futuro»

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato del futuro di Manuel Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus

Ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Magnanelli ha parlato così del futuro di Manuel Locatelli, obiettivo della Juventus.

«È un giocatore di altissimo profilo e qualità, può ancora migliorare tanto. Trattenerlo non sarà facile, è un giocatore sopra la media per il quale arriveranno top club italiani ma anche stranieri ed è normale che la sua ambizione sia confrontarsi con altri palcoscenici. Il suo futuro sarà altrove ma adesso ce lo teniamo stretto per quanto possibile».