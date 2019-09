Sassuolo, senti Lucescu: «Muldur da big tra un anno»

Le dichiarazioni di Mircea Lucescu, ex ct della Turchia, che ha detto la sua su Muldur, giovane terzino del Sassuolo

Mircea Lucescu, ex commissario tecnico della Turchia, ha parlato dei turchi ‘italiani’ e in particolare di Muldur, nuovo acquisto del Sassuolo. Il tecnico ne ha parlato così a Tuttomercatoweb: «Muldur del Sassuolo è un ottimo giocatore, così come Demiral».

Prosegue Lucescu: «Sono ragazzi giovani; il mio impegno era rinnovare una Nazionale vecchia e l’ho fatto. Muldur resterà un anno a Sassuolo, poi lo vedo in una grande squadra».