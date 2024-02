Sassuolo Torino: cosa deve fare Juric per arrivare in Europa

Ecco cosa deve fare Ivan Juric per riuscire a risollevare la baracca granata in vista di quella che sarà Sassuolo Torino

Prima di Torino-Salernitana i commenti più ottimistici in casa granata guardavano persino al quarto posto: non tanto come ipotesi concreta, ma come sogno che si poteva coltivare e rafforzare data una classifica estremamente corta e tutta una serie di squadre impegnate in una gara di recupero. Poi, il brutto 0-0 con i campani, è stato minimizzato dalla proprietà, che ha annoverato il passo falso a incidente di percorso che può capitare. Al contrario, la sferzata è arrivata da Ivan Juric, che ha dichiarato in una conferenza stampa speciale una specie di ultimatum: o si raggiunge l’Europa – fosse anche la Conference League -, oppure le strade tra il tecnico e la società si andranno a separare.

Stasera, mentre l’Italia si concentrerà su Sanremo (non tutta, ma una buona parte sì), la gente torinista guarderà a Reggio Emilia. Sassuolo-Torino acquista un senso forte dopo i fatti della settimana, è come se ci si trovasse a un bivio, anche se mancano ancora tante partite. Sarà anche una sfida di motivazioni e quelle dei padroni di casa hanno a che fare con una lotta salvezza imprevista a inizio stagione, ma che adesso è assolutamente il contesto nel quale la squadra – per di più priva della stella Berardi – si trova a operare. Anche in casa neroverde non sono stati giorni semplici. Alessio Dionisi legge i giornali come tutti e sente i rumors, che dicono come sia già pronto Fabio Grosso a subentrargli, nonostante lui rivendichi che ad oggi la salvezza sarebbe nei fatti.

Stasera, fischio d’inizio ore 20.45, si avrà quindi una partita nella quale – come si suole dire in queste occasioni – si capirà anche se i giocatori avranno un’energia speciale nel cercare di “salvare” i propri mister. E per quanto riguarda il Toro, Tuttosport oggi ha fatto i conti, che traducono come a oggi i granata abbiano una media punti di 1,54. Incrociando i propri dati con quelle dei competitors, e considerando che da quando Juric gioca con due attaccanti i risultati sono migliorati e confermando lo stesso andamento si può arrivare sesti facendo 30 punti nelle prossime 16 partite. Se ne arrivassero 3 già oggi e altrettanti con il Lecce al Grande Torino nel prossimo turno la spinta ci sarebbe per fare un finale di stagione davvero appassionante.