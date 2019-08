Sassuolo, ufficiale: i neroverdi alla Sportitalia Cup 2019

Il Sassuolo scenderà in campo, il prossimo 14 agosto, per la 4° edizione della Sportitalia Cup che si giocherà allo stadio Ricci

La Città di Sassuolo ospiterà la settimana seguente un evento importante, la 4ª edizione della SPORTITALIA CUP, triangolare che vedrà scendere in campo Sassuolo, L.R. Vicenza e Folgore Caratese. La manifestazione si disputerà allo Stadio Ricci di Sassuolo mercoledì 14 agosto. Il programma gare: ore 18 L.R. Vicenza-Folgore Caratese; ore 19 Sassuolo-L.R. Vicenza; ore 20 Sassuolo-Folgore Caratese

L’evento sarà integralmente trasmesso in diretta su Sportitalia – Canale 60 DTT (tasto rosso in HD con Si Smart). Nei prossimi giorni saranno resi noti i prezzi dei biglietti e le modalità d’acquisto oltre alle modalità di accreditamento per i media. A riferirlo è il sito del cup neroverde.