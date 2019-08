Scambio Cancelo Danilo: affare in chiusura, ecco tutti i dettagli

Si avvicina sempre di più la chiusura dell’affare tra Juve e Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo. Il portoghese ha lasciato la Continassa

Siamo alle battute finali. Juve e Manchester City hanno trovato l’accordo per lo scambio tra Joao Cancelo e Danilo. Prima dell’inizio dell’allenamento pomeridiano, Joao Cancelo aveva lasciato la Continassa, segnale di come l’affare fosse in dirittura d’arrivo.

Ora mancano davvero pochi dettagli e poi lo scambio tra City e Juve diventerà realtà. Cancelo (valutato 60 milioni) volerà alla corte di Pep Guardiola mentre il terzino brasiliano (valutato 30 milioni) farà il percorso inverso. Ai bianconeri verrà riconosciuto un ulteriore conguaglio di 30 milioni.