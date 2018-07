Scambio Eder-Bereszynski: Inter e Samp a lavoro

Scambio Eder-Bereszynski: Inter e Sampdoria a lavora. Ipotesi di mercato tra nerazzurri e bluerchiati: le ultimissime

La priorità dell’Inter è trovare un nuovo terzino destro. I nerazzurri, che sognano Sime Vrsaljko, potrebbero riversare il loro interesse su un obiettivo low cost. Il club interista infatti segue Bereszynski, terzino destro classe ’92 della Sampdoria. Il laterale può lasciare i doriani per unirsi all’Inter. I nerazzurri potrebbero puntare sul polacco e in cambio potrebbero lasciar andare Eder.

L’attaccante, già blucerchiato, è sempre nel mirino del club doriano. La Samp, che sta per ufficializzare il colpo Jankto, starebbe valutando il ritorno del calciatore. Tutto da verificare, però, se l’italo-brasiliano abbia voglia di tornare nella squadra blucerchiata. Nei giorni scorsi è arrivato il no a Villarreal e Valencia ma non si è scaldato nemmeno davanti ai sondaggi di Bologna e Sassuolo. I blucerchiati dovranno usare buoni argomenti per convincerlo.