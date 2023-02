Scaroni scaccia la crisi Milan: «Noi ci fidiamo di voi». Il discorso

Il presidente del Milan Paolo Scaroni scaccia le voci di crisi dei rossoneri: il discorso alla squadra e i retroscena

«Abbiamo grande fiducia in voi. Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi». Parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan che non ha alcuna intenzione di mollare la sua squadra nel momento del bisogno dopo un gennaio complicatissimo in tutte le competizioni.

Pranzo insieme alla squadra e agli altri componenti del quadro dirigenziale, che hanno ricordato a tutti cosa significhi indossare la maglia rossonera. Il grande obiettivo ora è la vittoria nel derby. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.