Il 10 settembre 2006, al termine dell’estate di Calciopoli, scatta il primo campionato di Serie A senza la Juve al via

Il 10 settembre 2006 scatta un campionato di Serie A unico nel suo genere. Perché al via, per la prima volta nella storia, non c’è la Juventus. Reduce dall’uragano Calciopoli, infatti, il club bianconero è stato retrocesso in Serie B.

Non solo. In classifica, ai nastri di partenza, risultano pesantemente penalizzate per il coinvolgimento nella vicenda anche Milan, Lazio e Fiorentina. La lotta per lo scudetto sarà un testa a testa tra Inter e Roma, con i nerazzurri che avranno la meglio.