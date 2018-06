C’è aria di addio tra Duvan Zapata e la Sampdoria: il colombiano potrebbe approdare alla corte di Gasperini e Zaza potrebbe sostituirlo in blucerchiato

Il quadrato no, non l’avevo considerato. Gli incroci di mercato che vedono protagonisti Duvan Zapata, Simone Zaza, la Sampdoria e l’Atalanta potrebbero essere riassunti così. La Dea, che l’anno prossimo disputerà nuovamente l’Europa League, è alla ricerca di un attaccante che garantisca più gol rispetto ad Andrea Petagna e Cornelius. Il nome, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello del colombiano Duvan Zapata, ex Napoli e attualmente di proprietà della Sampdoria.

Il presidente Ferrero vuole 25 milioni di euro per il cartellino del suo attaccante, per poi reinvestirne 20 su Simone Zaza. Il centravanti del Valencia non si opporrebbe al ritorno in Serie A e avrebbe così la possibilità di rilanciarsi nel nostro campionato. Zapata è un attaccante più muscolare, Zaza è maggiormente dotato tecnicamente e garantisce anche un gioco in dialogo con una seconda punta. Motivo per cui il ritorno di Eder sarebbe davvero perfetto. Mentre Duvan, alla Dea, potrebbe essere ben coadiuvato dagli esterni a tutta fascia che sono una costante nel gioco di mister Giampiero Gasperini. Il valzer di mercato è iniziato.