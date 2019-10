Schillaci vota Juve: «In Italia non ha rivali e quest’anno credo che anche in Champions League possa dire la sua»

C’era anche Totò Schillaci, all’ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. E il bomber delle Notti Magiche non si è nascosto quando si è trattato di fare un pronostico sull’attuale stagione.

E ha votato Juventus. «Non vedo rivali in grado di impensierirla in Italia. E credo che quest’anno possa essere la volta buona anche in Europa…».