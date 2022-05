Schmeichel: «Il Real Madrid non ha il diritto di essere in finale di Champions». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ha parlato così alla CBS Sport di Real Madrid-Manchester City.

Le sue parole: «Il Real Madrid non ha il diritto di essere in finale. È stata chiaramente la squadra peggiore in entrambe le partite. La prima occasione è stata al 90′; poi hanno segnato nelle altre due occasioni. Il Manchester City era in totale controllo ma lo stadio è stato il 12° giocatore. Quando è iniziato il secondo tempo, un tiro di Vinícius ha riscaldato l’ambiente ed è stato incredibile».