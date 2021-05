Scholes scuote il Mancheste United: «Ad alcuni non ha fatto male perdere»

Paul Scholes ha parlato dopo la sconfitta del Manchester United contro il Villarreal in finale di Europa League: le sue dichiarazioni

Paul Scholes ha bacchettato i calciatori del Manchester United dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Villarreal. Le sue parole a BT Sports.

«Ad alcuni giocatori non ha fatto male perdere. Bruno Fernandes, Edinson Cavani, a loro dispiace. Loro sembrano quelli davvero feriti per quanto riguarda gli altri… per loro è accettabile, anche da parte dell’allenatore».