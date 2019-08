Schone Genoa, il centrocampista danese subito in gol su punizione in Coppa Italia nel successo per 4-1 sull’Imolese

Tutto facile per il Genoa, che a Chiavari in Coppa Italia ha superato l’ostacolo Imolese con un netto 4-1. I rossoblù di Andreazzoli, in virtù del poker calato, accedono così al turno successivo della manifestazione.

In evidenza, all’esordio con il Grifone, l’acquisto dell’estate: Lasse Schone. Il centrocampista ha trovato il gol con la specialità della casa, il calcio di punizione.