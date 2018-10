L’ex c.t. del Brasile ai tempi del mondiale disputato in casa nel 2014, è stato protagonista di un divertente siparietto in sala stampa

L’8 luglio del 2014 è una data che difficilmente tedeschi e brasiliani si dimenticheranno. Durante il mondiale in Brasile, a Belo Horizonte si compì un vero e proprio dramma per la nazione. La seleçao subì una batosta storica dalla Germania, che con un perentorio 7-1 eliminò i padroni di casa apprestandosi poi a trionfare in finale contro l’Argentina. C.t. dei verdeoro era Luis Felipe Scolari, che con la stessa nazionale riuscì a trionfare nei mondiali nippocoreani del 2002.

Scolari allena attualmente in Brasile al Palmeiras, ma sembra che quella notte maledetta non l’abbia dimenticata neanche lui. Basta vedere per credere. In occasione di una conferenza stampa, il tecnico è venuto a sapere della presenza in sala di un giornalista tedesco. La sua reazione è tutta da ridere: «Oh un giornalista tedesco no!», il commento del tecnico che si mette anche una mano in faccia.