Scommesse Tonali, il comunicato UFFICIALE del Newcastle

Scommesse Tonali, la nota ufficiale del Newcastle in risposta alla FA: «Pieno sostegno del club». Ecco cosa sta succedendo

L’ex calciatore del Milan Tonali potrebbe finire nuovamente nei guai per quanto riguarda il caso scommesse. A fronte del comunicato della FA è arrivato quello del Newcastle.

NOTA UFFICIALE – «Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento».