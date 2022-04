Scudetto Juve, Bucciantini: «La corsa non è mai stata un galoppo. C’è un rammarico»

Marco Bucciantini, noto opinionista Sky, ha parlato così delle possibilità della Juve di rimontare e vincere lo scudetto

Marco Bucciantini ha parlato per Juventusnews24 delle possibilità scudetto dei bianconeri.

LE PAROLE – «La vedo troppo difficile. Davanti ci sono tre squadre che alternativamente lasciano punti, ma devono piantarsi tutte per far si che la rimonta venga completata. Ma manca la Juve, non ha avuto quel passo per rimontare. Anche in questa rimonta possiamo dire che non fu come quella di anni fa dove vinse 15 o 16 partite di fila, ha pareggiato diverse gare in questa striscia positiva. L’Atalanta per esempio era da battere con tutte queste assenze. Resta poi il fatto che la Juve che ha il decimo attacco del campionato, non arriva a 50 gol. Il passo non è mai diventato un galoppo».

