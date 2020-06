Scudetto, l’entusiasmo della prima volta carica la Lazio

Scudetto, nessuno dei titolari, eccetto Radu, ha mai vinto il titolo in carriera: questa potrebbe essere la spinta decisiva

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e la Lazio è pronta a tornare in campo. I biancocelesti sono chiamati ad una vera e propria impresa, qualcosa che mai è successo in questi anni: lottare per vincere lo scudetto. La squadra di Inzaghi infatti non è “abituata” a lottare per un traguardo così ambito e proprio questo potrebbe dare ai giocatori quella spinta in più per raggiungere l’obiettivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti solo quattro giocatori hanno provato l’ebbrezza di portare a casa un titolo e mai in uno dei maggiori campionati europei. A vincerlo Stefan Radu con la Dinamo Bucarest, ma anche Proto e Lukaku in Belgio con l’Anderlecht e infine Denis Vavro che ne ha vinto uno in Slovacchia con lo Zilina e uno con il Copenhagen.