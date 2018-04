Seedorf, che aggancio col mocassino: giocatori a bocca aperta! – VIDEO

Clarence Seedorf non ha perso il tocco da fenomeno: lo stop in Athletic Club-Deportivo desta la meraviglia dei presenti

Ogni volta che parla della sua prima esperienza da allenatore del Milan, Clarence Seedorf rimarca come per i rossoneri abbia lasciato prematuramente il calcio giocato. Un modo per sottolineare quanto gli sia costato appendere le scarpette al chiodo in anticipo. E si capisce bene, per uno con il suo talento. Basta vedere l’aggancio che ha lasciato a bocca aperta il pubblico avversario e i suoi stessi giocatori durante l’ultima partita della Liga Athletic Club-Deportivo La Coruna, vinta dai suoi per 2-3.

Un rinvio di un suo difensore destinato a terminare in fallo laterale, un pallone calciato con violenza senza badare alla precisione, il classico rinvio da difensore anni Settanta insomma. Ebbene, Clarence nonostante il mocassino ha messo in scena un controllo pazzesco: pallone incollato al piede e sorriso compiaciuto all’indirizzo dei suoi ragazzi in panchina, rimasti letteralmente a bocca aperta. Guardate un po’ che numero…