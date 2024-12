Semplici Sampdoria: «Cremonese avversaria di valore; va bene il punto, ma bisogna fare di più»

Le parole di Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, dopo il pareggio ottenuto dai blucerchiati contro la Cremonese

Un pareggio per la Sampdoria alla seconda con Semplici in panchina: due punti strappati contro Spezia e Cremonese, tra le più in forma in Serie B. Di seguito le parole del tecnico.

SULLA CREMONESE – «Affrontavamo una squadra di valore. Sicuramente devo elogiare i ragazzi ma la partita ci ha detto che dobbiamo lottare tanto per risalire in classifica. Abbiamo messo un altro piccolo mattoncino al pareggio di settimana scorsa. Abbiamo affrontato due squadre di valore ma la prestazione deve migliorare sotto tanti aspetti. Stiamo provando a far esprimere meglio i ragazzi, ancora non ci siamo riusciti. Si siamo in emergenza ma sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, crescere e con il lavoro mi auguro di poter arrivare ad una prestazione migliore».

SULL’ATTEGGIAMENTO – «Bisogna fare di più. Sono contento per il punto ma è una squadra che può e deve fare meglio. Abbiamo incontrato 3 squadre superiori a noi e abbiamo fatto due punti, non abbiamo perso ma dobbiamo lavorare tanto per crescere sotto punti di vista.».