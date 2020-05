Semplici: «Spero in una chiamata, ancora sotto contratto con la Spal»

Leonardo Semplici apre a una nuova avventura in panchina dopo la separazione con la SPAL: le parole del tecnico

Nel corso del suo intervento a La Domenica Sportiva su Rai Radio Uno, Leonardo Semplici si è augurato di ricevere una chiamata per tornare ad allenare.

«Del mio passato a Ferrara ne vado orgoglioso. Insieme alla società abbiamo fatto un cammino veramente impensabile al mio arrivo, dai play-out in Serie C alla doppia salvezza in A. Mi auguro che questo mi possa essere riconosciuto nel prosieguo della mia carriera. E spero che ci possa essere anche una chiamata. Di queste cose però non è giusto parlarne, visto che sono ancora sotto contratto con la SPAL. Vedremo in futuro cosa succederà».