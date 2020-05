La Stella Rossa di Dejan Stankovic si è laureata campione di Serbia con 3 giornate d’anticipo: primo titolo per l’ex centrocampista

Dopo oltre due mesi dall’ultima partita giocata la Stella Rossa è tornata in campo e si è laureata campione di Serbia con tre giornate di anticipo.

Primo titolo per l’allenatore Dejan Stankovic che ha potuto festeggiare grazie al 5-0 rifilato al Rad 5-0 in trasferta. La Stella Rossa festeggia il suo 31° titolo, il terzo consecutivo. Si tratta anche del primo titolo assegnato in Europa ai tempi del coronavirus.