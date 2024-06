SERBIA: perché VLAHOVIC in campo e non questo JOVIC? Anche perché il milanista ha ritrovato una caratteristica dei tempi della FIORENTINA...

Serbia e QUEL POSTO DA TITOLARE che potrebbe essere preso da Jovic rispetto al centravanti della Juve Vlahovic

Chissà se la rete del pareggio segnata regalerà a Jovic un posto in squadra, visto che nella Serbia è lui l’unico ad avere trovato il gol nei 180 minuti (più gli ampi recuperi) disputati finora. A maggior ragione vedendo un Vlahovic decisamente poco ispirato, nonostante il grande impegno. Fra l’altro, il milanista ha al suo attivo il ritorno a una “vecchia” consuetudine: segnare da calcio d’angolo.

Una caratteristica che quest’anno Luka Jovic non era mai riuscito a esprimere, ma che due stagioni fa a Firenze lo aveva messo in luce con 3 gol in altrettante competizioni: in Conference League contro gli scozzesi degli Hearts; in campionato contro l’Inter (sfruttando la torre del compagno di nazionale Milenkovic); in Coppa Italia in Fiorentina-Torino.