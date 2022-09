Serena: «La Juventus sembra aver perso i suoi valori. Esonero Allegri? No...»

L’ex attaccante italiano Serena ha parlato del momento difficile della Juventus

Aldo Serena, ex attaccante italiano, in una intervista a La Repubblica ha parlato del momento difficilissimo della Juventus.

JUVE NEI GUAI – «Non mi aspettavo di vedere bianconeri e nerazzurri così nei guai. La Juve sembra aver perso i suoi valori: intensità, tenacia, amore per la battaglia, coraggio anche nella fatica estrema. Con Sarri e Pirlo cercava un gioco più europeo. Il ritorno di Allegri dimostra che il club è in mezzo al guado e non ha dove andare. E’ vero che non ha la squadra al competo, ma non può essere una scusa. A Juve e Inter servono vittorie pesanti che portino fiducia»

ESONERO ALLEGRI E INZAGHI – «No, hanno contratti lunghi e onerosi. Poi a settembre chi prendi? Si è liberato Tuchel, ok, ma mi sembra irraggiungibile. Inzaghi e Allegri devono cambiare un po’ se stessi».

ALLEGRI – «Ha un buon gruppo. Deve riscoprirsi juventino, convincendo tutti a lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo della vita».

