Sergio Ramos: «Fa male non andare all’Europeo ma tiferò da casa!»

Sergio Ramos non parteciperà all’Europeo con la Spagna: questo il messaggio del difensore del Real Madrid

Sergio Ramos non parteciperà all’Europeo con la Spagna. Questa la decisione di Luis Enrique che ha spiegato in conferenza stampa i motivi della sua scelta.

Il difensore ha espresso su Twitter tutta la propria amarezza: «Dopo alcuni mesi complicati e una stagione atipica e differente rispetto a quello che ho vissuto durante tutta la mia carriera, si unisce anche l’Europeo. Ho lottato e lavorato ogni giorno con anima e corpo per poter essere al 100% col Real Madrid e con la Nazionale, ma le cose non vanno sempre come vogliamo. Mi fa male non aver potuto aiutare di più la mia squadra e anche non poter rappresentare il mio Paese, ma in questo caso è meglio riposare, recuperare del tutto fisicamente e, l’anno prossimo, tornare come ho sempre fatto. Fa male, ma devo essere onesto e sincero. Auguro a tutti i miei compagni tanta fortuna e speriamo di fare un grande Europeo! Tiferò come un tifoso qualsiasi da casa. Un grande saluto a tutti e sempre Viva España».