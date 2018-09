Il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ha superato con 37 cartellini Paul Scholes. Ma è anche il più espulso della storia madridista

Sergio Ramos è probabilmente tra i dieci difensori più forti dell’ultimo ventennio, ma allo stesso tempo è anche uno dei calciatori più odiati sul pianeta. Togliendo i tifosi del Real Madrid, il centrale andaluso viene spesso criticato per il suo modo sporco di giocare e i suoi colpi proibiti. Non ultimo, l’intervento (involontario?) da judo su Mohamed Salah in occasione della finale di Champions League che ha messo k.o. l’egiziano. A ulteriore testimonianza della cattiveria messa in campo dal classe ’86, ci viene in aiuto un nuovo record. Sergio Ramos, con il giallo nella sfida di ieri contro la Roma, è diventato il più ammonito della storia della Champions League. Ben 37 cartellini, superato un altro signore della cattiveria agonistica, Paul Scholes.

Ma non è finita qui, perché le testimonianze sono molteplici. Ramos è anche il calciatore più ammonito ed espulso nella storia della Liga, con ben 165 cartellini gialli e 19 rossi. Ovviamente detiene anche il record di cartellini rossi per un giocatore del Real Madrid: ben 25 in carriera. Insomma, non proprio un giocatore con cui scherzare. Ma tutto sommato, visti i trofei in bacheca, ai tifosi blancos va bene anche così.