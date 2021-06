Sergio Ramos, si accende il derby in Premier League per lo spagnolo

Sergio Ramos non rinnoverà con il Real Madrid e allora saranno tanti i club desiderosi di accaparrarselo a costo zero: si accende il derby di Manchester

Il mancato rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid fa venire l’acquolina in bocca a tanti top club europei. Sono tante, infatti, le squadre che vorrebbero accaparrarsi il difensore che vorrebbe provare una esperienza in nuovo campionato.

Secondo quanto riportato da ESPN, per lo spagnolo sarebbe pronto ad infiammarsi un derby di calciomercato. Manchester United e Manchester City sarebbero pronte a darsi battaglia per portare in Inghilterra Sergi Ramos.