Serie A: con Sarri e D’Aversa sono 12 i cambi in panchina

Con l’addio di Sarri e l’arrivo di Gotti sono 12 i cambi in panchina in stagione: la Serie A si conferma un campionato “mangiaallenatori”

Da Andreazzoli a settembre alla coppia Sarri – dimessosi dalla Lazio – e Gotti – al Lecce per D’Aversa – oggi: la Serie A si conferma un campionato di “mangia allenatori“. In questa stagione ci sono già stati 12 cambi in panchina, che hanno visto coinvolte 8 squadre. Il primo, per l’appunto, è stato Andreazzoli, esonerato dall’Empoli che ha affidato la panchina prima a Paolo Zanetti e poi a gennaio a Nicola. Anche il Napoli ha cambiato tre allenatori: partito con Rudi Garcia, al suo posto è arrivato Mazzarri e poi, dopo l’esonero, panchina a Calzona. Tre cambi anche alla Salernitana, dove a darsi il cambio sono stati Sousa, Inzaghi e Liverani (anche lui a rischio). Un discorso a parte lo merita il Sassuolo dopo l’esonero di Dionisi ha affidato ad interim la panchina a Bigica, tecnico della primavera, prima di arrivare a Ballardini. Solo un cambio invece a Udine, dove Cioffi ha preso il posto da Sottil e a Roma, dove la società ha affidato il timone – con successo fino ad oggi – a De Rossi dopo il turbolento addio di Mourinho.

Come va invece negli altri campionati europei? In Spagna sono cambiate 12 panchine come in Italia, con 7 squadre coinvolte. La Premier League ha visto solo 3 cambi in panchina, con l’ultimo – quello di Hodgson al Crystal Palace – dovuto a motivi di salute del tecnico piuttosto che alla volontà della società. 8 cambi in Francia, che hanno visto protagonisti soprattutto le panchine di Lione e Marsiglia, con anche dei tecnici italiani: Gattuso all’OM e Grosso all’OL. In Germania i cambi sono stati 7. Una curiosità: in tutti e quattro i campionati c’è già la certezza di un cambio di panchina per la prossima stagione – Klopp al Liverpool, Xavi al Barcellona, Tuchel al Bayern Monaco e Gastien al Clermont – mentre in Italia al momento ancora nessuno.