Serie A: dopo l’elezione del presidente Simonelli, pronta quella dei consiglieri! La situazione

Serie A: dopo l’elezione nel ruolo di presidente Enzo Maria Simonelli, a gennaio si voterà per eleggere i consiglieri



Inizia un nuovo ciclo per la Serie A: Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega raccogliendo così l’eredità di Lorenzo Casini, nonostante la candidatura dell’ex numero uno della Ferrari Montezemolo. Il neo presidente ieri ha accettato l’incarico e da via Rosellini è arrivato il comunicato con la quale si ufficializzava la suddetta nomina.

Momenti di cambiamenti quindi nel mondo del calcio italiano che ha registrato però contestazioni da parte del numero uno della Lazio Claudio Lotito; nell’assemblea il neo presidente aveva ottenuto 14 voti e il patron biancoceleste si era appellato allo statuto chiedendo la verifica dei requisiti di indipendenza. Le sue contestazioni sono cadute e quindi il 10 gennaio si tornerà a votare: sono già in programma le elezioni per i consiglieri e si voterà anche per eleggere il nuovo amministratore delegato.