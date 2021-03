Serie A femminile: il Milan risponde al Sassuolo, goleada Juve

La diciassettesima giornata di Serie A femminile si conclude con la splendida vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Finisce 1-4: poker di Giacinti, che eguaglia José Altafini, per aver realizzato quattro gol in un derby.

Le rossonere distaccano il Sassuolo, ieri straripante contro la Florentia San Gimignano in terra toscana, 1-5, mantenendo di fatto la distanza di sicurezza di cinque punti in ottica qualificazione Champions.

Ieri buona vittoria della Roma contro il San Marino (2-0), quest’ultimo in crisi di risultati: un solo punto nelle ultime sette sfide. Ne approfitta a metà il Napoli, fermato a sei minuti dal termine dall’Empoli in un rocambolesco 3-3. Le partenopee, sotto di due gol, rimontano portandosi addirittura in vantaggio ma Cinotti rimette le cose a posto per la formazione toscana. La squadra di Pistolesi, frutto di una differenza reti migliore e uno scontro diretto alla pari (0-0) scavalca momentaneamente le titane.

Non si ferma la Juventus, che distrugge il Pink Bari, 9-1. Sugli scudi la solita Girelli (tripletta), che sale a quota 19 reti in campionato, davanti tre lunghezze dalla bomber e capitano del Milan. Le pugliesi risultano con un passivo molto pesante: 52 reti subite in 17 partite, con una media di tre gol a gara.

Risorge la Fiorentina, vittoriosa a Verona 0-2, grazie al ritorno al gol di Daniela Sabatino e Quinn. La Viola, ora, militano al quinto posto in graduatoria a 19 punti dalla Champions: statistica che fa rabbrividire non poco…