La Juve vince 3-0 a Lecce, in Roma-Verona come passa il tempo: le coincidenze della 21ª giornata

Ritorno al passato per quanto riguarda la ventunesima giornata di campionato di Serie A, nonostante la presenza della Supercoppa

La ventunesima giornata, ridotta a sole 6 partite data la concomitante Supercoppa in Arabia Saudita, ha presentato momenti e punteggi già verificatisi nel passato? Eccoli gara per gara.

ROMA-VERONA 2-1 – Non bisogna andare molto indietro nel tempo per ritrovare un 2-1 strutturato esattamente come quello registrato sabato pomeriggio, storico giorno d’esordio di De Rossi sulla panchina giallorossa. Però, anche se ci si trova solo nel 2020, di giorni ne sono passati tanti. Come dimostra il fatto che i tre marcatori giocano altrove: Veretout (Marsiglia), Dzeko (Fenerbahce) e Pessina (Monza).

UDINESE-MILAN 2-3 – Non è semplice ritrovare un 2-3 nel passato, ma un esempio c’è. Con un andamento molto diverso rispetto a quello di oggi e con 5 marcatori che ormai sono altrove: Balotelli, Bonaventura, lo Zapata milanista (Cristian), Badu e lo Zapata dei friulani (Duvan).

FROSINONE-CAGLIARI 3-1 – C’era un solo precedente, risalente a 5 anni fa, ed era finito 1-1. Stavolta l’1-1 è stato una situazione momentanea, spezzata dalla punizione capolavoro di Matias Soulé.

EMPOLI-MONZA 3-0 – Anche qui un solo incontro nel passato, favorevole all’Empoli. L’anno scorso per acquisire i 3 punti era bastato un gol di Haas. Ieri pomeriggio la differenza l’ha fatta tutta il polacco Zurkowski, mattatore con una tripletta.

SALERNITANA-GENOA 1-2 – All’attivo dei padroni di casa c’erano due vittorie. Il rigore trasformato dall’islandese Gudmundsson e che ha determinato l’1-2 finale segnala un’inversione di tendenza nel rapporto tra le due squadre.

LECCE-JUVENTUS 0-3 – Ibrahimovic, Mutu e Zalayeta: furono gli autori dell’unico 0-3 presente nel passato. Esattamente nel 2005-06, che com’è noto vide la Juve vincere lo scudetto, poi assegnato all’Inter durante l’estate di Calciopoli. Meglio non andare oltre e restare nell’ambito del sorpasso bianconero attuale, ovviamente “limitato” da una classifica con asterisco.