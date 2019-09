Serie A, le big alla prova del turnover: i dati su Sarri, Conte e Ancelotti

Serie A, le big alla prova del turnover: i dati sull’utilizzo in profondità della rosa da parte di Sarri, Conte e Ancelotti

Ci siamo. Alla ripresa dopo la sosta la stagione entrerà nel vivo, con le grandi impegnate ogni tre giorni tra coppe europee ed il turno infrasettimanale in campionato. Una nuova fase che i tecnici dovranno gestire con attenzione.

E così La Gazzetta dello Sport ha messo a confronto Sarri e gli altri allenatori in corsa per lo scudetto nell’utilizzo in ampiezza della rosa nelle ultime stagioni. Numeri che confermano come lo stesso tecnico juventino, quando ha più qualità a disposizione, sappia allungare le rotazioni. E se nel mezzo della statistica c’è Conte, Ancelotti all’estremo opposto è il tecnico che lavora di più con un numero ampio di giocatori.