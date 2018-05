Moviola Atalanta-Milan e Var, gli episodi contestati della gara valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018 diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Moviola Atalanta-Milan e Var, gara che si sta giocando in questi istanti allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo e valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018. La sfida è diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Valentino Fiorito. Il quarto uomo è Davide Ghersini della sezione di Genova, mentre addetti al Var Michael Fabbri e Alessandro Giallatini.

Il fischietto classe 1981 di Pompei, che ha debuttato nella massima serie nel 2010, ha diretto 17 gare fin qui in Serie A: 69 ammonizioni, 5 espulsioni (3 per doppia ammonizione e 2 rossi diretti) e 4 rigori assegnati. Un precedente stagionale con l’Atalanta, la vittoria all’Olimpico per 1-2 contro la Roma, mentre sono tre i precedenti con il Milan: le vittorie per 2-1 contro Udinese, Bologna e Cagliari.

Partita molto equilibrata ed intensa tra le due formazioni nella prima mezz’ora di gioco del posticipo delle ore 18. Latitano, fin qui, le occasioni da gol e gli episodi discussi, tuttavia, sono già scattati due cartellini gialli dell’arbitro Guida: prima l’ammonizione di Masiello che ha fermato da dietro Suso, giusto il giallo, e poi per un fallo di Abate. Manca, invece, un giallo al capitano della Dea, Caldara, dopo un tocco di mano.

