Serie A: frena anche il Napoli, ecco l’ammucchiata

La terza giornata di Serie A ha riconfigurato la lotta per il primato: dopo Inter e Roma, anche il Napoli rallenta la marcia a Firenze

Tre giornate di Serie A e più nessuna squadra a punteggio pieno. Un verdetto tutto sommato pronosticabile alla vigilia del weekend considerando le trasferte complicate che attendevano Roma, Inter e Napoli, ovvero le tre squadre che comandavano la classifica.

Dopo il crollo dei nerazzurri all’Olimpico e il comunque positivo pareggio dei giallorossi di Mourinho all’Allianz Stadium, è dunque arrivata la frenata dei partenopei nel bollente Franchi. Al di là delle disgustose scene di fine partita, complici alcuni idioti in tribuna dei quali il calcio dovrebbe fare di tutto per liberarsi, Spalletti può recriminare per l’insolita imprecisione offensiva.

Spuntato Osimhen, imbrigliato Kvaratskhelia, sciupone Lozano, da Politano e Raspadori le scintille nel finale che però non hanno scatenato l’incendio. Per grande merito della Fiorentina, va detto, trascinata da un Amrabat padrone del centrocampo ma incompiuta nel tridente in cui Jovic ancora non ha trovato giusta dimensione.

E così le big rimangono tutte vicine, vicinissime con anche l’Atalanta nel mucchio di testa e il solo Torino di Juric “intruso” insieme alle prime otto dello scorso campionato. In una stagione tanto anomala, la sensazione è che l’equilibrio possa durare molto a lungo.