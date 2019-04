Sette squadre in Serie A si contendono i restanti 3 posti validi per la qualificazione alla Champions 2019/2020: cosa dice il regolamento

Con la Juventus che si è laureata campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo battendo in casa la Fiorentina e già certa di tentare la scalata europea nella prossima stagione, sono ben 7 le squadre in lotta per i 3 restanti posti che danno diritto ad accedere alla Champions League 2019-20. Squadre qualificate in Champions League 2019/20: Napoli, Inter, Atalanta, Milan, Roma, Torino e Lazio sono pronte allo sprint finale per poter chiudere la stagione cogliendo l’importante traguardo. Per spuntarla sull’agguerrita concorrenza potrebbero alla fine risultare decisivi i dettagli.

Qualificazione Champions League 2019/2020: regolamento

In base al regolamento della Serie A, si qualificano alla Champions League 2019-20 le squadre qualificate ai primi 4 posti della classifica. Fin qui tutto facile ma potrebbe verificarsi, come già successo lo scorso anno fra Inter e Lazio, che due squadre concludano il campionato a pari punti. In questo caso si terrà conto dei seguenti criteri:

Punti fatti negli scontri diretti (i gol segnati in trasferta non valgono doppio)

(i gol segnati in trasferta non valgono doppio) Miglior differenza reti negli scontri diretti

negli Miglior differenza reti generale

Maggior numero di reti segnate in generale

segnate in generale Sorteggio

Potrebbe tuttavia accadere che le squadre a pari punti siano più di due. In questa eventualità per decidere chi parteciperà alla Champions League 2019/20 sarà decisiva la classifica avulsa, la quale terrà conto esclusivamente degli scontri diretti.

Squadre qualificate in Champions League 2019/20: situazione e classifica avulsa

NAPOLI – 67 punti: i partenopei, con 11 lunghezze di vantaggio su Milan e Atalanta, sono vicini a conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League. In caso di arrivo a pari punti la squadra di Ancelotti è in vantaggio sui rossoneri per i punti negli scontri diretti, sui nerazzurri per la miglior differenza reti generale (parità di punti e differenza reti negli scontri diretti). Anche nei confronti di Roma, Torino e Lazio il Napoli prevale per punti negli scontri diretti. Al momento l’unica delle contendenti con cui gli azzurri soccombono negli scontri diretti è dunque l’Inter (successo per 1-0 dei nerazzurri nell’andata), con cui sarà però decisiva la sfida di ritorno in programma il 19 maggio;

i partenopei, con 11 lunghezze di vantaggio su Milan e Atalanta, sono vicini a conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League. In caso di arrivo a pari punti la squadra di Ancelotti è in vantaggio sui rossoneri per i punti negli scontri diretti, sui nerazzurri per la miglior differenza reti generale (parità di punti e differenza reti negli scontri diretti). Anche nei confronti di Roma, Torino e Lazio il Napoli prevale per punti negli scontri diretti. Al momento l’unica delle contendenti con cui gli azzurri soccombono negli scontri diretti è dunque l’Inter (successo per 1-0 dei nerazzurri nell’andata), con cui sarà però decisiva la sfida di ritorno in programma il 19 maggio; INTER – 61 punti: i nerazzurri in caso di arrivo a pari punti sono al momento in vantaggio sul Napoli (vittoria per 1-0 a San Siro) così come su Milan e Lazio per punti negli scontri diretti, mentre nel caso della Roma prevalgono per la differenza reti generale (+24 contro +12 dei giallorossi). La squadra di Spalletti avrebbe invece la peggio se dovesse arrivare a pari merito con l’Atalanta (4-1 a Bergamo e 0-0 a Milano) e il Torino (2-2 a Milano e k.o per 1-0 in casa dei granata);

i nerazzurri in caso di arrivo a pari punti sono al momento in vantaggio sul Napoli (vittoria per 1-0 a San Siro) così come su Milan e Lazio per punti negli scontri diretti, mentre nel caso della Roma prevalgono per la differenza reti generale (+24 contro +12 dei giallorossi). La squadra di Spalletti avrebbe invece la peggio se dovesse arrivare a pari merito con l’Atalanta (4-1 a Bergamo e 0-0 a Milano) e il Torino (2-2 a Milano e k.o per 1-0 in casa dei granata); MILAN – 56 punti: i rossoneri sono ben messi negli scontri diretti e prevarrebbero in caso di arrivo a pari merito con Atalanta (2-2 a San Siro, 1-3 a Bergamo), Roma (2-1 a San Siro, 1-1 all’Olimpico) e Lazio (1-1 all’Olimpico, 1-0 a San Siro) per maggior numero di punti conquistati, mentre soccomberebbero con Napoli (k.o per 3-2 al San Paolo e 0-0 a San Siro) e Inter (sconfitte per 1-0 e 2-3). Da definire infine la situazione con il Torino, avversario del Diavolo nella 34ª giornata, dopo il pareggio per 0-0 dell’andata a San Siro;

i rossoneri sono ben messi negli scontri diretti e prevarrebbero in caso di arrivo a pari merito con Atalanta (2-2 a San Siro, 1-3 a Bergamo), Roma (2-1 a San Siro, 1-1 all’Olimpico) e Lazio (1-1 all’Olimpico, 1-0 a San Siro) per maggior numero di punti conquistati, mentre soccomberebbero con Napoli (k.o per 3-2 al San Paolo e 0-0 a San Siro) e Inter (sconfitte per 1-0 e 2-3). Da definire infine la situazione con il Torino, avversario del Diavolo nella 34ª giornata, dopo il pareggio per 0-0 dell’andata a San Siro; ATALANTA – 56 punti: i bergamaschi in caso di arrivo a pari punti sono in svantaggio per differenza reti generale sul Napoli (+24 contro i +32 dei campani), e per numero di punti negli scontri diretti con Milan (2-2 a San Siro e k.o per 1-3 a Bergamo) e Torino (pareggio per 0-0 a Bergamo, sconfitta per 2-0 in trasferta), mentre prevarrebbero sull’Inter (4-1 a Bergamo e 0-0 a Milano). Situazione complicata con la Roma, visto il doppio 3-3 nei confronti diretti: la Dea è attualmente in vantaggio sulla Lupa per miglior differenza reti generale (+24 contro i +12 dei capitolini). Da definire infine la situazione con la Lazio, che vede al momento i nerazzurri avanti grazie al successo per 1-0 all’andata (le due squadre si confronteranno nella 35ª giornata).

i bergamaschi in caso di arrivo a pari punti sono in svantaggio per differenza reti generale sul Napoli (+24 contro i +32 dei campani), e per numero di punti negli scontri diretti con Milan (2-2 a San Siro e k.o per 1-3 a Bergamo) e Torino (pareggio per 0-0 a Bergamo, sconfitta per 2-0 in trasferta), mentre prevarrebbero sull’Inter (4-1 a Bergamo e 0-0 a Milano). Situazione complicata con la Roma, visto il doppio 3-3 nei confronti diretti: la Dea è attualmente in vantaggio sulla Lupa per miglior differenza reti generale (+24 contro i +12 dei capitolini). Da definire infine la situazione con la Lazio, che vede al momento i nerazzurri avanti grazie al successo per 1-0 all’andata (le due squadre si confronteranno nella 35ª giornata). ROMA – 55 punti: fra le 8 contendenti per la Champions League, la Roma è la squadra più penalizzata in caso di arrivi a pari punti. I giallorossi sono infatti in svantaggio per punti ottenuti nei confronti diretti con Napoli (1-1 al San Paolo, 1-4 all’Olimpico), Milan (k.o per 2-1 a Milano, pareggio 1-1 all’Olimpico) e Lazio (vittoria per 3-1 all’andata, sconfitta per 3-0 nel derby di ritorno), mentre soccomberebbero per peggior differenza reti generale nei confronti di Inter e Atalanta (entrambe a +24 contro il +12 dei giallorossi). L’unica squadra sulla quale i capitolini avrebbero la meglio se dovessero arrivare a pari punti sarebbe il Torino (vittorie per 1-0 in Piemonte e per 3-2 all’Olimpico);

fra le 8 contendenti per la Champions League, la Roma è la squadra più penalizzata in caso di arrivi a pari punti. I giallorossi sono infatti in svantaggio per punti ottenuti nei confronti diretti con Napoli (1-1 al San Paolo, 1-4 all’Olimpico), Milan (k.o per 2-1 a Milano, pareggio 1-1 all’Olimpico) e Lazio (vittoria per 3-1 all’andata, sconfitta per 3-0 nel derby di ritorno), mentre soccomberebbero per peggior differenza reti generale nei confronti di Inter e Atalanta (entrambe a +24 contro il +12 dei giallorossi). L’unica squadra sulla quale i capitolini avrebbero la meglio se dovessero arrivare a pari punti sarebbe il Torino (vittorie per 1-0 in Piemonte e per 3-2 all’Olimpico); Torino, 53 punti: granata in svantaggio in caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti con Napoli (sconfitta per 1-3 a Torino, pareggio per 0-0 al San Paolo) e Roma (doppia sconfitta per 1-0 e 3-2) e in vantaggio su Inter (2-2 a Milano e vittoria per 1-0 in casa) e Atalanta (0-0 a Bergamo, successo per 2-0 in Piemonte). Da definire invece la situazione nei confronti di Milan (0-0 in trasferta) e Lazio (1-1 all’Olimpico) che affronteranno i granata rispettivamente nella 34ª e nella 38ª giornata;

granata in svantaggio in caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti con Napoli (sconfitta per 1-3 a Torino, pareggio per 0-0 al San Paolo) e Roma (doppia sconfitta per 1-0 e 3-2) e in vantaggio su Inter (2-2 a Milano e vittoria per 1-0 in casa) e Atalanta (0-0 a Bergamo, successo per 2-0 in Piemonte). Da definire invece la situazione nei confronti di Milan (0-0 in trasferta) e Lazio (1-1 all’Olimpico) che affronteranno i granata rispettivamente nella 34ª e nella 38ª giornata; LAZIO – 52 punti: i biancocelesti in un ipotetico arrivo a pari punti sono in svantaggio sul Napoli (sconfitte per 2-1 all’andata e al ritorno), sull’Inter (sconfitta per 3-0 all’Olimpico, vittoria per 1-0 a San Siro) e sul Milan (1-1 all’Olimpico, k.o per 1-0 a San Siro), mentre la spunterebbero sulla Roma (sconfitta per 3-1 all’andata, vittoria per 3-0 al ritorno). Restano da definire nelle prossime giornate le situazioni con Atalanta (k.o per 1-0 a Bergamo) e Torino (pareggio per 1-1 nell’andata).

Qualificazione Champions League 2019/2020: il calendario delle 7 contendenti