Serie A, tre settimane di fuoco prima della sosta

Il campionato di calcio di Serie A comincia ad entrare sempre sul nel vivo con ritmi forsennati

Saranno tre settimane di fuoco quelle che attendono le squadre di Serie A prima della sosta di novembre che sarà ultime per tirare le somme. Ben sette partite in tre settimane per le otto squadre impegnate in Europa.

Gongola il Napoli che ne giocherà solamente cinque dato che l’anno scorso è arrivato decimo dunque fuori dalle competizione europee. Due appuntamenti fondamentali il 27 novembre e il 10 dicembre rispettivamente date di Inter-Juventus e Inter-Napoli. Di seguito, i calendari delle big:

NAPOLI, 16 PUNTI – Empoli (T), Lecce (C), Milan (T), Atalanta (C), Inter (T)

INTER, 14 PUNTI – Roma (T), Young Boys (T), Juventus (C), Empoli (T), Venezia (C), Arsenal (C), Napoli (C)

JUVENTUS, 13 PUNTI – Lazio (C), Stoccarda (C), Inter (T), Parma (C), Udinese (T), Lille (T) e Torino (C)

LAZIO, 13 PUNTI – Juventus (T), Twente (T), Genoa (C), Como (T), Cagliari (C), Porto (C), Monza (T)

MILAN, 11 PUNTI – Udinese (C), Bruges (C), Bologna (T), Napoli (C), Monza (T), Real Madrid (T), Cagliari (T)

ATALANTA, 10 PUNTI – Venezia (T), Celtic (C), Verona (C), Monza (C), Napoli (T), Stoccarda (T), Udinese (C)

ROMA, 10 PUNTI – Inter (C), Dinamo Kiev (C), Fiorentina (T), Torino (C), Verona (T), Union Saint Gilloise (T), Bologna (C)

FIORENTINA, 10 PUNTI – Lecce (T), San Gallo (T), Roma (c), Genoa (T), Torino (T), APOEL (T), Verona (C)

BOLOGNA, 8 PUNTI – Genoa (T), Aston Villa (T), Bologna (C), Cagliari (T), Lecce (C), Monaco (C), Roma (T)