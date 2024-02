Serie B, il Parma allunga e Venezia non ne approfitta

Si è conclusa la 25a giornata della Serie B e in vetta si conferma il Parma di Pecchia che, ancora una volta, vince nel recupero

Si è conclusa la 25a giornata della Serie B e in vetta si conferma il Parma di Pecchia che, ancora una volta, vince nel recupero.

La formazione emiliana è riuscita a superare il Pisa con un finale thriller: prima il pareggio al 92esimo dei toscani e poi la firma di Delprato al 95′ a regalare tre punti pesanti ai gialloblù. Pesanti perché il Parma ha allungato ancora in classifica visto lo stop di Cremonese e Como (3 a 0 a Palermo) e anche il Venezia non ha approfittato pareggiando 2-2 col Modena. In classifica gli emiliani sono a più otto dalla seconda posizione e a più nove dalla trittico Venezia-Como-Palermo.