Serie B, D'Alessandro si PRESENTA al Catanzaro: «Per me una grandissima opportunità» - Calcio News 24

Serie B, le prime parole di Marco D’Alessandro come nuovo giocatore del Catanzaro. Tra entusiasmo e voglia di fare la differenza

Ai canali ufficiali della società giallorossa, Marco D’Alessandro si è presentato così al Catanzaro: sua nuova squadra in Serie B.

«Ho accettato l’opportunità che mi è stata offerta dal direttore Polito da un lato perché mi ha fatto sentire una grande voglia di portarmi qui, dall’altro perché so di arrivare in una società ambiziosa, che ha dimostrato di voler far bene e di avere una progettualità. Alla mia età volevo far parte di un progetto ambizioso, sentirmi ancora giocatore e mettermi a disposizione della squadra per aiutare questa società a far bene»