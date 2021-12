Serie B a rischio, convocata un’assemblea d’urgenza da Balata

La Serie B e Balata potrebbero veder rinviato il Boxing Day: il problema Covid sta facendo paura e ora la Lega si interroga sullo stop

Questa mattina si terrà un’assemblea d’urgenza per quanto riguarda la Serie B. Il presidente Balata ha convocato quest’ultima per capire la fattibilità di proseguire e/o fermarsi per via del Covid.

Sta tornando a far paura e lo si nota anche dagli ultimi rinvii anche in Serie B. I contagi crescono e tante squadre chiedono lo stop immediato e sfruttare questa finestra per la sosta: Ascoli, Alessandria, Como, Monza, Spal, Pisa, Pordenone e Vicenza. Al contrario ci sarebbero squadre favorevoli a continuare: Reggina, Perugia, Brescia e Frosinone. Oggi sapremo tutto. A riferirlo il Corriere dello Sport.