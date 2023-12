Serie B, maxi squalifica per Kasami e Marconi

Le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato in Serie B. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie B su Ivan Marconi del Palermo e Pajtim Kasami della Sampdoria.

COMUNICATO UFFICIALE – «SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE – MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA – KASAMI Pajtim (Sampdoria): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria».